Tozzi ripubblica “Donna amante mia” in duetto con Giuliano Sangiorgi

(Di martedì 19 marzo 2024) MILANO – Venerdì 22 marzo esce “Mia” di Umbertocon, leader dei Negramaro. In concomitanza, verrà anche pubblicato il videoclip su YouTube. “Racconterò quella che è stata la mia emozione di fianco ala mattina in cui abbiamo inciso questo brano”, ha dichiaratonei giorni scorsi in conferenza stampa. “La cosa più bella è che lui considera la canzone datata, leggera ma se una canzone si permette il lusso di andare in giro ‘nuda’ è merito dell’autore. Il fatto di aver potuto giocare con una canzone è anche scoprirla una grande canzone. Quando la recuperi con l’importanza maestosa dell’orchestra, degli archi, ti rendi conto che quella canzone tanto leggera non è e questo non è solo merito della tonalità vocale di chi la ...