Toro | Milinkovic-Savic punta Sirigu e Castellini

(Di martedì 19 marzo 2024)due portiere ex Torino:. Il serbo vuole migliorare i numeri dei suoi predecessori Sono già 14 le gare senza subire gol che il Torino ha vissuto in questo campionato. Nell’era Cairo il primato è di, risalente al 2018-19, quando si è attestato a quota 15, una stagione nella quale il portiere sardo riuscì anche a trascorrere 6 giornate di fila con un clean sheet. Il record assoluto del club appartiene a Luciano, che nel 1976-77, anno nel quale i granata avevano lo scudetto sul petto, toccò 19 gare da imbattuto, in un campionato dove peraltro di partite se ne giocavano molte di meno, solo 30.ha a disposizione ancora 9 partite, potrebbe anche centrare l’impresa ...