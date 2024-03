Torna l’anticiclone ma solo per poco | weekend delle Palme a rischio maltempo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 19 marzo 2024) ROMA – ‘Festa del Papà’, o del ‘Babbo’ (si dice babbo in Toscana, spesso anche in Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna), con qualche piovasco sul versante adriatico e al Sud, ma all’insegna del miglioramento. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la ‘Festa del Babbo’ del 19 marzo 2024 sarà all’insegna di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nubifragipaura in Sardegna Arriva il caldo africano: 40 gradi nei prossimo giorni Temporali in Italia: una situazione instabile ma necessaria per l’agricoltura In arrivo il ciclone dell’Epifania, poi il gelo artico ‘Tempeste Gemelle’ nel: due forti perturbazioni ancora con neve e grandine In settimana, dalle piogge a un sussulto di Primavera con ...