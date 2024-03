Torino | protesta studenti per accordo Università-Israele | “No a collaborazioni con ricercatori israeliani” | seduta sospesa al Senato accademico - VIDEO

“Siamo qua oggi per contestare la revisione del codice della strada perché semplicemente non è una revisione che porta più sicurezza sulla strada, ma anzi ci fa fare un grandissimo passo indietro ... (ilfattoquotidiano)

Gli studenti universitari hanno sospeso una seduta del Senato accademico presso il rettorato di Torino come segno di protesta per gli Accordi tra l'ateneo torinese (Unito) e Israele. "Durante ... (liberoquotidiano)

Fondamentali per avvocati e giudici, ma pagati come addetti alle pulizie: protestano i fonici del Tribunale - Sono fondamentali per il funzionamento del Tribunale di Torino, ma vengono classificati come lavoratori ... questa mattina - martedì 19 marzo 2024 - sono scesi in strada e hanno protestato davanti al ...torinotoday

Parte il 50° Premio Letterario Mondello, eletto il Comitato di selezione - continua la protesta in Sicilia +++12:59 - Licata, 2 anni e 10 mesi al minorenne che tentò di uccidere il figlio dello chef stellato +++12:38 - L’istituto Sant’Anna prepara la “tavola” di San Giuseppe ...grandangoloagrigento

Papà separati, festa amara: la protesta di Oscar, che non vede la figlia da 4 mesi - Il suo racconto: "Ho diritto di vedere la mia bambina, che ha 5 anni, per 5 giorni alla settimana, ma la mamma non la porta più nemmeno a scuola". Verifiche in corso ...rainews