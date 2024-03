Torino | incinta a 13 anni | era stata violentata dal padre

(Di martedì 19 marzo 2024) La madre sarebbea conoscenza di quello che accadeva in casa, ma non avrebbe denunciato. Per la sua complicità, è ora sotto indagine

incinta a 13 anni del papà che la violenta anche in ospedale dove deve partorire, indagata anche la madre: «Sapeva tutto, ma non denunciò» - incinta, a soli 13 anni, del padre che la violenta anche in ospedale - il Sant'Anna di Torino - dove era stata ricoverata per il parto. Una storia agghiacciante di violenza in famiglia. Un orrore di ...ilmessaggero

Torino, incinta a 13 anni perché violentata dal padre: la madre e un’amica di lei sapevano - Torino – Il quadro che si delinea è dei più orribili da raccontarsi, ma succede anche questo a una ragazzina di 13 anni a Torino che al settimo mese di gravidanza, spaventata dal suo corpo che cambia, ...quotidianopiemontese

Abusa della figlia 13enne incinta in ospedale: è padre anche del bimbo, la madre sapeva - Ha vissuto nell'orrore per mesi prima che si scoprisse la terribile verità. È raccapricciante la storia di una ragazzina 13enne di Torino incinta del padre… Leggi ...informazione