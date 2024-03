Dieci anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio: è la condanna inflitta oggi al diciannovenne accusato di avere scagliato una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po, a Torino , ferendo ... (tg24.sky)

Il drammatico episodio risale al 21 gennaio 2023. Mauro Glorioso, studente di medicina, è rimasto paralizzato. Oltre al 19enne, altri tre ragazzi minorenni sono stati condannati per tentato omicidio ... (ilgiornale)

Victor Ulinici, 19 anni , è stato condannato a 10 anni di carcere per aver scagliato una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po a Torino ferendo in maniera gravissima lo studente ... (fanpage)

Torino, ferì studente lanciando bici da Murazzi: condannato a 10 anni: Per lo stessa vicenda tre minorenni sono stati già giudicati in primo grado, pene tra i sei e i nove anni di carcere E' stato condannato a dieci anni e 8 mesi il 19enne , ritenuto responsabile di aver ...

Ferì studente lanciando bici a Torino, condannato a 10 anni: Dieci anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio: è la condanna inflitta oggi al diciannovenne accusato di avere scagliato una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po a Torino ferendo in maniera gravissima uno studente universitario siciliano. L'episodio è del gennaio 2023. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. All'imputato, che si è scusato per il ...