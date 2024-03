Torino | ferì studente lanciando bici da Murazzi | condannato a 10 anni

Per lo stessa vicenda tre minorenni sono stati già giudicati in primo grado, pene tra i sei e i nove anni di carcere E' stato condannato a dieci anni e 8 mesi il 19enne, ritenuto responsabile di ... (sbircialanotizia)

Ferì studente lanciando bici a Torino, condannato a 10 anni: Dieci anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio: è la condanna inflitta oggi al diciannovenne accusato di avere scagliato una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po a Torino ferendo in maniera gravissima uno studente universitario siciliano. L'episodio è del gennaio 2023. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. All'imputato, che si è scusato per il ...