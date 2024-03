Torino | accordo università-Israele | studenti protestano al Senato accademico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Gliuniversitari hanno sospeso una seduta delpresso il rettorato dicome segno di protesta per gli Accordi tra l'ateneo torinese (Unito) e. "Durante l'Israeli Apartheid Week lanciata da BDS portiamo avanti le nostre pretese e la solidarietà incondizionata con il popolo palestinese e la sua resistenza: boicottiamo gli accordi guerrafondai e forieri di stragi e devastazioni che intercorrono fra il nostro ateneo,e le grandi multinazionali della guerra!", si legge nel comunicato diffuso daglidi 'Cambiare Rotta'. "Italia ehanno da più di 20 anni undi cooperazione per la ricerca: quest'anno, il più tragico per il popolo palestinese da molto tempo, il Ministero ...