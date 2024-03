Torino | 23enne in monopattino colpito con un machete

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 19 marzo 2024) Un ragazzo di 23 anni è stato vittima di un agguato nel quartiere Mirafiori a Nord di: i due aggressori sono scesi da uno scooter e lo hannocon unferendolo a una gamba. Sarebbe una vendetta per gelosia. Immediatamente soccorso, il giovane è stato trasportato dal 118 al Cto e rischia l'amputazione dell'arto inferiore. La polizia è sulle tracce dei due aggressori. In particolare, gli inquirenti stanno cercando di individuare chi ha materialmente sferrato il colpo di.La dinamica dell'aggressioneIl casus belli sarebbe la gelosia. Il ragazzo, come riporta il quotidiano La Stampa, avrebbe mostrato interesse per la fidanzata di uno dei due aggressori, facendole avance spinte sia sui social media sia di persona. Da qui la reazione violenta del giovane che ha messo in atto il suo proposito di ...