Torino | 23enne aggredito in strada con un machete | amputata la gamba

(Di martedì 19 marzo 2024) Momenti di terrore in, nel quartiere Mirafiori Nord. Un ragazzo di 23 anni è statoin via Panizza con un’arma da taglio, probabilmente un, riportando gravi ferite. Tutto sarebbe accaduto a seguito di una lite, con la polizia che in queste ore è al lavoro per fare chiarezza sulle dinamiche del folle gesto. Al momento dell’aggressione, la vittima si trovava in compagnia di una ragazza: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici sono stati però costretti ad amputare la suasinistra: al momento dell’arrivo in ospedale, il giovane aveva già perso tantissimo sangue. Stando a una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio ine gli aggressori, altri due uomini, ...