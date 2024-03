(Di martedì 19 marzo 2024) Una ragazza di 13 anni è rimastain seguito agli abusi sessuali subiti da suo, che l’hata persino mentre lei era ricoverata al settimo mese di gravidanza. Siamo a, i fatti risalgono all’anno scorso:, 45 anni, di nazionalità filippina, è stato arrestato e la Procura si appresta a chiedere per lui il rinvio a giudizio, ma sul registro degli indagati è finitala madre, che secondo gli inquirenti era al corrente della condotta del compagno ma non avrebbe fatto nulla per fermarlo. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Ildella ragazza è accusato di violenza sessuale aggravata e di maltrattamenti verso la compagna e i figli. La tredicenne si trova in comunità, mentre il neonato – venuto alla luce lo scorso agosto – ...

Una ragazzina di soli 13 anni si è presentata all’ospedale Sant’Anna di Torino , in compagnia di sua madre, per chiedere informazioni riguardanti la sua gravidanza. Sette mesi di gestazione, tante ... (ildifforme)

Torino, 13enne rimane incinta del padre. Va in ospedale e l’uomo la violenta anche lì - Nell’inchiesta della Procura di Torino – scrive il Corriere della Sera – è coinvolta anche una terza persona, un’amica di famiglia che avrebbe provato a convincere la 13enne a non raccontare gli abusi ...tpi

Torino, resta incinta a 13 anni del padre che la violenta anche in ospedale: lui arrestato, indagata anche la madre - Ha vissuto nell'orrore per mesi prima che si scoprisse la terribile verità. È raccapricciante la storia di una ragazzina 13enne di Torino incinta del padre… Leggi ...informazione

Incinta a 13 anni del papà che la violenta anche in ospedale dove deve partorire, indagata anche la madre: «Sapeva tutto, ma non denunciò» - Incinta, a soli 13 anni, del padre che la violenta anche in ospedale - il Sant'Anna di Torino - dove era stata ricoverata per ... un'amica di famiglia che avrebbe provato a convincere la 13enne a non ...ilmessaggero