Torino | 10 anni di carcere al ragazzo che lanciò una bicicletta ai Murazzi colpendo in testa uno studente

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – E’ stato condannato a 10e 8 mesi diil 19enne accusato di aver lanciato unadalla balaustra deidel Po ain pieno unouniversitario siciliano, da quella sera costretto in sedia a rotelle. Al processo con rito abbreviato il gup ha concesso all’imputato, Victor U., le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La procura aveva chiesto 14di reclusione. Il 19enne, accusato di tentato omicidio, non era solo. Con lui, che all’epoca aveva 18, c’erano altri quattro ragazzi, tre minorenni, già condannati in primo grado (a 9e 6 mesi, 9e 4 mesi e 6e 8 ...

Una nuova primavera musicale è alle porte per Sergio Caputo , tra i musicisti più originali del nostro Paese, che torna in tour insieme alla sua Big Band per le nuove date di Un sabato Italiano Show ... (secoloditalia)

Victor Ulinici, 19 anni , è stato condannato a 10 anni di carcere per aver scagliato una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po a Torino ferendo in maniera gravissima lo studente ... (fanpage)

L’opera “Arco elefante” di Guerrilla Spam al Museo di Scienze Naturali di Torino - L’arte contemporanea entra nel Museo regionale di Scienze naturali di Torino con il progetto promosso dall’Associazione ... e di varie manifestazioni artistiche di popolazioni remote studiate negli ...arte.go

Incinta a 13 anni del papà che la violenta anche in ospedale dove deve partorire, indagata anche la madre: «Sapeva tutto, ma non denunciò» - Incinta, a soli 13 anni, del padre che la violenta anche in ospedale - il Sant'Anna di Torino - dove era stata ricoverata per il parto. Una storia agghiacciante di violenza in famiglia. Un orrore di ...ilmattino

Toro, Juric chiama e Ricci risponde: buona prova contro l’Udinese - Lo aveva già preannunciato con chiarezza Ivan Juric nella conferenza alla vigilia di Udinese-Torino e sul campo ne abbiamo avuto la conferma: è giunto il momento di Samuele Ricci. Il giocatore quest’a ...toronews