Tony Khan | “Mercedes Mone è perfetta per essere il volto della AEW”

(Di martedì 19 marzo 2024), la “CEO” del wrestling femminile, è finalmente approdata in AEW la scorsa settimana, dopo mesi e mesi di speculazioni. Alcune voci la identificherebbero già come la lottatrice più pagata nella storia del pro wrestling., presidenteAEW, ben conscio del fatto chesia indubbiamente uno dei più grandi acquisti nella storiacompagnia, ha colto l’occasione per elogiare l’atleta durante una recente apparizione ad NBC Boston. La AEW ha finalmente trovato un portabandiera? “è una delle più grandi wrestler del mondo. Contribuirà a portare nuovo pubblico da tutto il mondo. Non solo sarà uno dei voltiAEW, una delle star più importanti, ma è anche una delle migliori wrestler, ...

