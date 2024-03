Tom Cruise mostra gli addominali scolpiti mentre scala l' Hollywood Sign

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 19 marzo 2024) Tomè stato visto appeso alle travi della famosa insegna dia Los Angeles, accompagnato dalla sua troupe. Sembra che Tomabbia trovato un nuovo luogo iconico per realizzare le sue famose acrobazie. Sabato la star di Top Gun: Maverick è stata vistare l', sulle colline dia Los Angeles. L'attore, vestito interamente di nero per le riprese, a un certo punto hato i suoida sotto la maglietta. Non è ancora chiaro quale progetto stesse girandosabato. Di seguito potete vedere le foto di Tom: Edge of Tomorrow 2: Warner valuta, ma Tomvorrebbe tornare a film più autoriali I progetti dell'attore ...