Thomas Trabacchi | chi è la moglie Carlotta Natoli | “Non mi ha mai tradito”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)è il marito di, la coppia ha recitato insieme in diverse occasione ritrovandosi così a condividere il medesimo set tra pellicole e fiction. Marito eli abbiamo visti nella serie ” Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?”, ma anche nei film “Amori che non sanno stare al mondo” e “Troppa grazia” e nella fiction “Il silenzio dell’acqua”. Classe 1965, anche, dunque lavora nel mondo della recitazione da tempo sebbene la sua infanzia non sia stata molto semplice. Pare infatti che appena ragazzo abbia dovuto fare i conti con la perdita prematura del padre. Questo evento lo portò a soli 17 anni a dover lasciare gli studi mentre a 18 anni partì per il servizio militare. Tuttavia il sogno di diventare attore è ...