Thibaut Courtois | infortunio anche all’altro ginocchio | rottura del menisco interno

(Di martedì 19 marzo 2024)si è nuovamente infortunato al. A sette mesi dalladel legamento crociato sinistro, il portiere del Real Madrid ha subìto ladeldeldestro. L’estremo difensore si è fatto male durante l’allenamento ed è uscito tra le lacrime a Valdebebas, dove è scattato subito l’allarme: alla fine gli esami strumentali hanno confermato il grave problema fisico che costringea chiudere anzitempo la stagione proprio nel momento in cui sembrava pronto per tornare tra i convocati. In Champions League e in Liga toccherà quindi nuovamente ad Andrij Lunin, che fin qui ha accumulato ventidue presenze. SportFace.

