Theo Hernandez il vero irrinunciabile del Milan | i numeri da top in Europa e gli sviluppi sul mercato

(Di martedì 19 marzo 2024) E’ stato l’uomo della domenica per unche in questo 2024 ha cambiato marcia, correndo ad un ritmo inferiore soltanto a quello...

Il terzino del Milan , Theo Hernandez , è partito benissimo nel 2024 e ha fatto meglio di Lautaro Martinez e Vlahovic in un particolare dato Un Theo Hernandez straripante e decisivo, come nei tempi ... (dailymilan)

Milan, senti Cannavaro su Theo Hernandez: 'Non esistono calciatori come lui, fa un altro sport' - Fabio Cannavaro, ospite negli studi DAZN, incensa il terzino sinistro francese del Milan Hernàndez: `Theo fa un altro sport rispetto agli altri dello stesso ruolo..calciomercato

Theo Hernandez punta Maldini, ora solo due gol lo separano - Fu lui a scoprirlo. E adesso rischia di esserne superato. Era l’estate del 2019 quando Paolo Maldini incontrò Theo Hernandez a Ibiza e se lo portò poi al Milan. L’ex difensore rossonero riuscì a convi ...football-magazine

MILAN - 100 milioni di euro per cedere Theo Hernandez - In molti vorrebbero Theo Hernandez ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà necessario spendere parecchio per strapparlo al Milan. Il difensore francese è in procinto di rinnovare con i ...napolimagazine