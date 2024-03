TG2 | occhio al microfono ancora acceso! Il conduttore commenta il servizio su Fiorello e la figlia pensando di non essere in onda – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 19 marzo 2024) Piergiorgio Giacovazzo - TG2 Ilquando si pensa di nonpiù insi conferma tra le migliori “trappole” in tv. Ne sa qualcosa Piergiorgio Giacovazzo, questa settimana volto del TG2 delle 13; in chiusura del telegiornale di oggi, il giornalista eha “beffardamente”to ilsue ladi nonpiù in diretta. L’ultimodel tg è dedicato ad “un momento particolare”, come dice nel lancio lo stesso Giacovazzo, accaduto questa mattina a Viva Rai2., in occasione della festa del papà, si è reso protagonista di un inedito duetto con la ...