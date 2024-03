Tg2 | clamoroso fuorionda durante il servizio su Fiorello e la figlia

Fiorello e il duetto con la figlia Angelica, il commento velenoso del Tg2. La Rai avvia un provvedimento disciplinare - Un "commento inappropriato e del tutto gratuito". Così la Rai definisce la frase pronunciata fuori onda dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo, nei confronti del quale “l'amministratore ...repubblica

Immobile via dalla Lazio, clamorosa destinazione in Serie A - Deluso per una stagione quasi fallimentare e furioso per gli attacchi personali dei tifosi laziali, Ciro Immobile a fine stagione andrà via da Roma ma potrebbe restare in Serie A con una ...torinogranata

Diario da Mosca, l’affluenza in crescita e il rebus del dissenso - Nel secondo giorno delle presidenziali in Russia, il numero dei votanti ha superato la soglia del 50%, così l'obiettivo del 70% con l’85% dei consensi sembra davvero vicino per il Cremlino. Resta però ...tg24.sky