Terza Categoria Il Punta Marina allunga Brisighella e Lugo appaiate in vetta

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel girone A di, in attesa del recupero del 27 marzo tra Mezzano e Saline Romagna, il, regolando 1-0 il Junior Cervia col 10º gol di Tarlazzi. Gli adriatici sono a +10 sul Mezzano che cade 1-0 con la Compagnia dell’Albero di Marrone (foto), a segno nel finale con De Donato /7° centro). Nel lottatissimo girone B cambia ancora la capolista: ora sono due in, il(5-0 a Ulisse&Penelope) e lo Sporting, vittorioso 3-1 sulla Marradese grazie anche ad una doppietta di Francesco Madonna. Perdono terreno, anche se restano rispettivamente a 2 e 3 punti, il Prada sconfitto in casa 1-3 dal Villanova, e la Pro Loco Reda, stoppata sul pari casalingo (1-1) dal Biancanigo. Girone A: C. dell’Albero-Mezzano 1-0, Coyotes-Pol. Camerlona ...

Nella 22ª giornata di TERZA Categoria il Bagnolo si è aggiudicato lo scontro diretto con l’Atletic Frampula grazie alla rete nel recupero di Mirko Fiordellisi. Tre punti anche per Union Sammartinese ... (sport.quotidiano)

In Terza categoria tutto invariato in vetta alle classsifiche. Infatti nel girone A la Vigor San Sisto vincendo a Piobbico man tiene 3 punti di vantaggio sul Pole. Nel B vittorie per le prime due ... (sport.quotidiano)

Prima e Seconda Categoria. Ponte a Cappiano inarrestabile. Pari in bianco per il Gambassi - I calligiani restano al 2° posto con sette punti sulla Terza. Sogno play-off ancora vivo. per i giallorossi termali.lanazione

