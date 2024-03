(Di martedì 19 marzo 2024) Milano , 19 mar. – (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato e approvato ilindustrialeche prevedeper 16,5 miliardi di euro. Il nuovoindustriale, spiega la società, punta a consolidare il ruolo strategico dell?azienda quale abilitatore del sistema elettrico italiano e, più in generale, a rafforzare l?impegno a servizio del Paese per la transizione energetica. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e delnazionale integrato per l?energia e il clima in tema di decarbonizzazione, che prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, ...

Terna: in piano al 2028 investimenti per 16,5 mld, +8% annuo ebitda e ricavi (RCO) - Crescita media 5% utile netto, +4% minimo anno per dividendo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Terna presenta il piano industriale 2024-2028, il primo dell'ad Giuseppina Di Foggia che ...borsaitaliana

Terna, in piano 2024-2028 investimenti complessivi per 16,5 mld - Il Consiglio di amministrazione di Terna, riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato e approvato il piano industriale 2024-2028 che prevede investimenti complessivi per 16,5 ...adnkronos

Terna, Di Foggia: "piano industriale 24-28 con investimenti più alti mai registrati in nostra storia" - (Adnkronos) - “Sono orgogliosa di presentare il piano industriale con gli investimenti più alti mai registrati nella storia di Terna: 16,5 miliardi di euro in cinque anni, con circa l’80% delle opere ...reggiotv