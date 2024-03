Terna | in piano 2024-2028 investimenti complessivi per 16 | 5 mld

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano , 19 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato e approvato ilindustrialeche prevedeper 16,5 miliardi di euro. Il nuovoindustriale, spiega la società, punta a consolidare il ruolo strategico dell'azienda quale abilitatore del sistema elettrico italiano e, più in generale, a rafforzare l'impegno a servizio del Paese per la transizione energetica. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e delnazionale integrato per l'energia e il clima in tema di decarbonizzazione, che prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, ...

