Terna | in 2028 previsti ricavi in crescita a 4 | 60 mld | in 2024 crescita dividendo 4% annua

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 mar. - (Adnkronos) - Nel, idi gruppo disonoina 4,60 miliardi di euro, con un Ebitda a 3,25 miliardi di euro, inmedianell'arco di piano di circa l'8% per ie di oltre l'8% per l'Ebitda. E' quanto emerge dal Piano industrialeapprovato oggi da. Il mantenimento di una struttura del capitale solida, si legge nella nota di accompagnamento al piano, grazie alla robusta generazione di cassa, contribuirà a sostenere ladegli investimenti e un'attrattiva politica dei dividendi. Inoltre, l'impegno costante del Gruppo alla realizzazione delle ...

Terna: in Piano al 2028 investimenti per 16,5 mld, +8% annuo ebitda e ricavi (RCO) - Crescita media 5% utile netto, +4% minimo anno per dividendo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Terna presenta il Piano industriale 2024-2028, il primo dell'ad Giuseppina Di Foggia che ...borsaitaliana

Terna, in piano 2024-2028 investimenti complessivi per 16,5 mld - Il Consiglio di amministrazione di Terna, riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato e approvato il Piano industriale 2024-2028 che prevede investimenti complessivi per 16,5 ...adnkronos

Terna, Di Foggia: "Piano industriale 24-28 con investimenti più alti mai registrati in nostra storia" - Così Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, commenta il piano industriale 2024-2028 approvato dalla società. “Lo sviluppo della rete -spiega Di Foggia- dovrà ...reggiotv