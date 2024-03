Terna chiude il 2023 con un utile di 885 milioni | +3 | 3% 2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Gli investimenti disono cresciuti del 30,4% a 2,29 miliardi nel, mentre l'indebitamento finanziario netto è salito da 8,57 a 10,49 miliardi. Tra i principali interventi a bilancio per ilil gruppo indica gli avanzamenti del 'Tyrrhenian Link,' sia nel 'Ramo Est', fra Campania e Sicilia, sia nel 'Ramo Ovest' fra Sicilia e Sardegna. A questi si aggiungono quelli per l'Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Abruzzo e Marche. Realizzato anche il collegamento fra l'isola d'Elba e il continente, entrato in esercizio a luglioindica poi gli interventi per "incrementare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aeree interessate dai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano-Cortina 2026, gli interventi per accrescere la ...