Tenta una truffa tra le vie del centro di Benevento | foglio di via per un trentenne casertano

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri il Questore diha emesso la misura di prevenzione deldi via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del Comune diper la durata di tre anni nei confronti di una persona resasi responsabile di unata. L’uomo, undella provincia di Caserta, a seguito di segnalazione pervenuta in sala operativa, veniva sorpreso da personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico nei pressi del portone di uno stabile ubicato in una via deldel capoluogo mentre stava contattando un’anziana signora con l’intento di portare a termine una. La prontezza nel segnalare iltivo in atto e il tempestivo intervento della ...

Per gentile concessione delle Edizioni Sindacali (www.edizionisindacali.it) pubblichiamo uno stralcio delle conclusioni del nuovo libro di Mario Bozzi Sentieri “Idee per una destra ... (secoloditalia)

Finti tecnici Tentano di truffare una 90enne: denunciati dai Carabinieri a Casale Monferrato - Ancora un altro Tentativo di truffa in provincia di Alessandria, questa volta a Casale Monferrato, dove una signora anziana di 91 anni è riuscita a smascherare un uomo e una donna, entrambi astigiani.telecitynews24

Derive populiste: "Il rischio è una torsione illiberale delle democrazie" - L'estrema destra continua a fare il pieno di consensi in Europa e non solo. Dal Portogallo - ultimo esempio - è un filo che collega tutti i Paesi come se si trattasse di uno schema unico. Per comprend ...ilbolive.unipd

Truffe agli anziani, arrestati due giovani - Due ventenni sono stati arrestati in provincia di Reggio Calabria per Tentata truffa a diversi anziani. È avvenuto a Bagnara Calabra dove i due soggetti sono stati fermati in flagranza di reato dai ca ...ansa