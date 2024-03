Tenta la fuga da Latina a Malaga per evitare l’arresto | beccato all’aeroporto di Fiumicino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – I controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno consentito di arrestare un uomo destinatario di un ordine di carcerazione, di denunciare 2 persone perto furto e sanzionare 5 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri. Nel corso delle attività eseguite giornalmente all’interno dell’aeroporto, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di, in distinte attività, hanno rintracciato e arrestato un uomo della provincia di, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di, poco prima di imbarcarsi su un volo diretto a. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Con quest’azione alcune stanno perdendo le ruote delle migliori, ma non c’è nessun a ‘vittima illustre’. 12.37 La EF Education-Cannondale ha preso in ... (oasport)

Genova, Tenta di truffare una coppia di anziani: fermato. Per tre anni non potrà tornare in città - Genova – Lunedì 18 marzo, nel primo pomeriggio, gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale (Upg) della polizia di Genova hanno segnalato in stato di libertà un 43enne per alcune truffe ...ilsecoloxix

Tentano diverse truffe ad anziani a Bagnara Calabra: Carabinieri arrestano in flagranza 2 ventenni - Bagnara Calabra - Sempre il medesimo e collaudato stratagemma. Prima la telefonata all’anziana vittima e, fingendosi Carabinieri o Avvocati, raccontavano di ...newz

Finti tecnici Tentano di truffare una 90enne: denunciati dai Carabinieri a Casale Monferrato - Una volta sorpresi, i due hanno Tentato la fuga, lasciando tutto nella stanza. Quando i militari sono intervenuti sul posto hanno avviato le indagini per identificare i due complici: dopo una breve ...telecitynews24