Tensione dopo sentenza su Giogiò | urla da parenti condannato

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti diall’esterno del Tribunale dei Minori di Napoli, dovedel 17ennea 20 anni di reclusione per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, hannoto contro amici e la famiglia del ragazzo ucciso. Laè durata alcuni minuti. A sorvegliare la zona. Alcune persone legate al minorennehanno anche fatto gesti minacciosi invitando idi Cutolo a raggiungerli. I giovani amici del ragazzo ucciso hanno intonato un coro che chiede giustizia per. Idel giovanesi sono poi allontanati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tensione (con tinua) in casa Lazio . Ciro Immobile è stato insultato , offeso , aggredito verbalmente in strada . L'attaccante era nella sua auto assieme alla moglie , Jessica, e al figlio ,... (ilmessaggero)

Condannato a vent'anni il 17enne che sparò a Giogiò - AGI - Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha condannato a 20 anni di reclusione il 17enne L.B. per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, 24enne musicista ucciso in piazza Municipio a ...msn

Omicidio Giogiò Cutolo, 20 anni al babykiller: offese e minacce fuori al tribunale, “nessuna vendetta, chi uccide così va punito” - Venti anni di reclusione. E’ quanto deciso dal gup del Tribunale dei Minorenni di Napoli Umberto Lucarelli nei confronti ...ilriformista

McKennie - Juve, futuro incerto per il centrocampista - Il centrocampista classe 95, rientrato l'estate scorsa dopo il prestito al Leeds, è passato da esubero a pedina fondamentale della squadra di Allegri tanto che la dirigenza bianconera sta trattando il ...tuttojuve