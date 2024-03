Tendopoli sotto il cavalcavia | Rifiuti | spaccio e bivacchi Questa zona va recuperata

(Di martedì 19 marzo 2024) Materassi sporchi e abbandonati, vestiti disseminati lungo la strada e cumuli di. Dalle bottiglie di vetro fino ai pezzi di arredo – mobiletti o simili – lasciati marcire lungo il marciapiede. Così,ilCialdini, il degrado sembra espandersi a macchia d’olio. E qualcuno – nascosto da tende o lenzuoli – bivacca lì giorno e notte, proprio come segnalano i numerosi cittadini che nei pressi del parcheggiostante lasciano la loro auto prima di andare al lavoro. "Qui la situazione non è di certo delle migliori. Durante un colloquio di lavoro hanno persino rubato una bici elettrica e un monopattino, entrambi legati e parcheggiatial portico. Una scena accaduta proprioi nostri occhi.è unamolto ...

