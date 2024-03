Temptation Island cerca nuove coppie

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 19 marzo 2024)Non è nemmeno incominciata la primavera che Canale 5 pensa già all’estate. Da qualche giorno sono infatti incominciati i casting dell’undicesima stagione di, il reality show che mette alla prova l’amore con la guida di Filippo Bisciglia. Accantonato il progetto diWinter, che sarebbe dovuto andare in onda all’inizio dell’anno in corso, il programma prodotto da Fascino è alla ridistabili, senza legami matrimoniali e figli in comune. Chi volesse mettere alla prova i suoi sentimenti o quelli del proprio partner, accettando di vivere in un villaggio con diverse tentatrici o tentatori, può dunque candidarsi o compilando il form apposito sul sito di Witty Tv o chiamando il numero ...