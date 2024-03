Teatro Volta | altre scintille sul 1° Maggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) "La Repubblica italiana è fondata sul lavoro e la festa del Primoè un tema che dovrebbe unire e non dividere". Il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino, commenta così la decisione del Comune di non concedere a Cgil, Cisl e Uil ilper un dibattito dedicato ai temi del lavoro seguito, nel pomeriggio, da una merenda e un concerto. "Nessun diniego per motivi politici – sostiene il sindaco Fabrizio Fracassi (nella foto) – Ma il regolamento del, redatto da Amministrazioni precedenti alla mia, lo destina a spettacoli per bambini e famiglie. Forse invece di accedere al sito, si poteva fare una telefonata". Parole che lasciano sgomenta la Cgil: "Ora che sarebbe necessario mettere al centro del dibattito pubblico il tema del lavoro, il sindaco parla di incompatibilità con ...