Taxi volanti | i grandi investono per arrivare primi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 19 marzo 2024) La notizia che Stellantis ha acquistato altre azioni di Archer Aviation per 8,3 milioni di dollari ci permette di fare il punto sull’industria dei cosiddetti. Annunci a parte, a oggi l’unico velivolo elettrico per trasporto di persone a decollo verticale è attivo in Cina e non può essere venduto né in Europa, né tantomeno negli Usa, mentre si attende entro i prossimi tre mesi la certificazione del primo modello europeo, il Volocity di Volocopter, che i francesi vorrebbe poter esibire a Parigi durante le prossime olimpiadi l'8 maggio prossimo. Da sempre l’automotive ha guardato all’aviazione: Ford, Fiat, Bmw, Mitsubishi, sono soltanto alcuni nomi che nel Novecento hanno prodotto aeroplani. Oggi tutti icostruttori aeronautici, da Airbus a Boeing fino a Embraer, hanno finanziato startup che sono in corsa, chi per ...