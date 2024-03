Taxi alla stazione Termini non fa salire un’anziana disabile per prendere altri clienti | individuato e multato di 600 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – Rifiuta di farsulsulla sedia a rotelle pera bordo deiarrivati dopo e, probabilmente, ritenuti “più comodi” da servire. É accaduto in via Marsala, agli stalli di sosta deidelle uscite laterali della, ma stavolta l’episodio di selezione a sfavore di una personaè statoe il tassista è statodi 600per non aver garantito a tutti un servizio pubblico di trasporto. I controlli Proseguono i controlli della Polizia locale di Roma Capitale sul rispetto delle regole da parte di chi svolge un servizio di trasporto passeggeri. Oltre al potenziamento delle attività di ...