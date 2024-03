Tav | Giani | “Già scavati 700 metri di tunnel da Campo di Marte”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 - "Ilpassante ad alta velocità a Firenze sta finalmente prendendo forma, dopo gli accordi tra le Ferrovie e la Regione Toscana. Attualmente, la talpa meccanica 'Iris' ha scavato già 700didafino a via Don Minzoni, verso una profondità di 20dove sorgerà la stazione di Belfiore, nei pressi della Fortezza da Basso. La talpa scava e riveste contemporaneamente riducendo la necessità di interventi successivi". È quanto scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio, in merito allo stato di avanzamento degli scavi del sottoattraversamento Av nel nodo di Firenze. "Questo progetto- aggiunge il governatore- segna un momento storico per Firenze, poiché il sottosuolo diventa fondamentale per ...