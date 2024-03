Tassista rifiuta disabile alla stazione Termini di Roma | 600 euro di multa

(Di martedì 19 marzo 2024) Hato uned è statoto per 600. È tutto avvenuto nella zona delladi. Gli agenti della Polizia Locale diCapitale hanno individuato un, che aveva negato di far salire a bordo una persona con disabilità. Il conducente, 39enne italiano, era nello stallo taxi di via Marsala, quando ha accettato sulla vettura dei clienti arrivati in un secondo momento rispetto ad una donna di circa 80 anni, che era stata accompagnata sul posto con la carrozzina da un assistente della. Sempre una pattuglia della Squadra Vetture ha proceduto al fermo amministrativo di un bus turistico che trasportava bambini, condotto da un uomo italiano di 40 anni, risultato privo della ...

