Tasse in rialzo | levata di scudi | Non si rispetta l’equità fiscale

(Di martedì 19 marzo 2024) "Un bilancio che nonil principio di equitàe che va a ritoccare lein un periodo complesso per le famiglie". Puntano su queste criticità le polemiche che sono iniziate dentro l’aula del Consiglio comunale per poi proseguire fuori a suon di comunicati stampa. Secondo i consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque di Fdi ci sono troppi incrementi per quanto riguarda la previsione sulle entrate correnti 2024 di natura tributaria rispetto al 2023. Inoltre "ritocchi su Imu, canone unico patrimoniale e canone mercatale, ai quali si aggiunge una variazione all’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, con la quale si prevede di incassare ulteriori 500 mila euro rispetto al 2023 con la tassa piatta: il risultato è che chi ha un reddito di 13 mila euro ha la stessa aliquota, di chi ha oltre 75 mila euro di reddito": ...

