Tanti | “Al via i percorsi partecipativi con i comitati mensa”

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – Un calendario di incontri con iche si innesta nel percorso di ascolto diffuso, il cosiddetto "day", calendarizzato ogni ultimo venerdì del mese. Si comincia questo pomeriggio alle ore 17:00 con l'incontro all'istituto comprensivo Vasari per proseguire nel mese di aprile, sempre alla stessa ora, martedì 4 presso l'IC Piero della Francesca, martedì 9 all'IC IV Novembre, giovedì 11 all'IC Cesalpino, martedì 16 all'IC Margaritone, per concludersi martedì 23 all'IC Severi. “La refezione scolastica riguarda quasi 4mila utenti ogni giorno - bambine e bambini - e oltre 500 pasti "speciali", ed è pertanto un servizio imponente che ha bisogno di un continuo e costante confronto che non solo ci aiuta a essere sempre più efficienti ma crea una vera alleanza tra comune, scuole e famiglie”, commenta ...