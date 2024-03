Tamponamento sulla Firenze-Siena | code e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) San Casciano (), 19 marzo 2024 – Lunghesuperstrada, in direzione, per un incidente tra tre autovetture avvenuto tra San Casciano e Impruneta, circa all’altezza delle Terme di. Non è ancora stato reso noto se a causa delci siano feriti. lè in via di normalizzazione: è stata intanto riaperta una corsia per consentire il deflusso delle auto.Anche in direzione opposta, daverso San Casciano, si sono registrati rallentamenti, principalmente causati da curiosi che si soffermavano a osservare l'incidente. Carlo Casini