Tajani | Italia leader in politica estera

(Di martedì 19 marzo 2024) 1.42 Il Ministro degli Esteri Antonioha sottolineato il ruolo attivo e determinante dell'in diverse regioni critiche del mondo enfatizzando l'impegno dell'nei Balcani, in Africa,in particolare nel Medio Oriente "Abbiamo appena lanciato Food for Gaza che coordina il lavoro della Croce Rossa,della Mezzaluna rossa, della Fao, dell'organizzazione mondiale dell'alimentazione per far arrivare il maggior numero di generialimentari al popolo palestinese. Hamas non è la Palestina", ha detto il ministro.

FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni in Russia ma solo per finta - Le elezioni in Russia sono una costante fonte di tristezza. I dittatori guardano con scherno le democrazie in cui le folle sfilano per le strade insultando il Primo Ministro, invocandone le dimissioni ...italiaoggi

Salvini, nuovo inchino a Putin: è scontro con Tajani - Sperava, la leader di Fratelli d’Italia, di evitare in questo modo giornate come quelle ... Da una parte Matteo Salvini, dall’altra Antonio Tajani. Con chi sta Giorgia Meloni La premier non commenta ...ilsecoloxix

Conte e Schlein, ognuno per sé - Antonio Tajani, Adolfo Urso. Si tratta degli stessi locali che per anni sono stati residenza romana e l'ufficio politico dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L'Associazione della Stampa ...italiaoggi