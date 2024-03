Tajani | maggioranza coesa e sulla Russia il governo è chiaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Commentando con Radio 24 le parole di Matteo Salvini sull'esito del voto in, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioha affermato che "la posizione delè molto chiara, l'ha ribadita il presidente del consiglio ieri sera. La, quella di Salvini non è una frase che mina la coesione del centrodestra, i problemi semmai sono nell'altro campo, non nel nostro". "Ogni forza politica ha delle posizioni che possono essere differenti ma non c'è una sostanziale divergenza: il Parlamento è quello che conta,abbiamo votato sempre nella stessa maniera, il centrodestra è coeso", ha detto.

