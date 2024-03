Tajani | ' favorevoli agli eurobond per la difesa comune'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Io sono favorevole a unaeuropea. Ma serve uno strumento finanziario, siamoper sostenere l'industria dellae per unaeuropea che permetterebbe ancheStati di risparmiare" sul settore: "tanti doppioni non servono". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Stasera Italia su Rete4. Per sostenere un esercito, ha poi aggiunto il ministro, "serve anche una politica estera e dieuropea efficiente". Per questo "la prossima commissione europea deve avere, come chiede il Ppe, un commissario alla, per andare avanti in questa direzione", ha aggiunto.