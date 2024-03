(Di martedì 19 marzo 2024) Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonioha ribadito di essere, strumenti di debito a livello europeo, per finanziare una maggiore integrazione del settore della. Il vicepremier ha chiesto anche che la prossima commissioneabbia un commissario alla. Da diversi mesi la commissione, per voce della presidente Ursula von der Leyen, insieme a personaggi di spicco della politica e dell’economia europee come l’ex presidente del consiglio Mario Draghi, hanno preventivato un intervento deciso dell’Unionesul mercato dellacontinentale per renderlo più integrato. La Commissione ha anche varato un piano, ma senza previsione di debito. Le ...

Tajani è favorevole agli eurobond per la difesa europea: cosa sono e chi ci guadagnerebbe - Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha ribadito di essere favorevole agli eurobond, strumenti di debito a livello europeo, per finanziare una maggiore integrazione del ...quifinanza

Stasera Italia, "il grande sogno di Silvio Berlusconi": la rivelazione di Tajani - Il presidente Vladimir Putin rimarrà al Cremlino fino al 2030: lo zar è stato rieletto e potrà così continuare la ...iltempo

Meloni al Senato: 'Nessun…" - "In questi giorni si è molto discusso di un intervento diretto" in Ucraina, "approfitto per ribadire, come fatto dal ministro Tajani, che la nostra posizione non è affatto favorevole, si rischia infat ...informazione