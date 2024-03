“TacticAI” | come usare l’intelligenza artificiale nel calcio | lo strumento promosso dagli esperti del Liverpool

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2024)è sempre più alla ribalta e anche il mondo delpotrebbe beneficiarne. Un sistema denominato “” è in grado di prevedere il risultato dei calci d’angolo e fornire dei suggerimenti tattici realistici e accurati sulle partite. Attraverso un sondaggio tra gli utenti, è stato scoperto che glidelFc preferiscono nel 90% dei casi le strategie proposte da “” rispetto alle tattiche esistenti. La ricerca potrebbe avviare un percorso per una prossima generazione di assistenti IA per aiutare gli allenatori a determinare le configurazioni ottimali dei calciatori e sviluppare le tattiche per massimizzare le possibilità di vittoria. I calci d’angolo (e in generale le palle inattive) sono diventati nel ...