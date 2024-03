Susy Fuccillo | ex ballerina di Amici | incinta per la terza volta | “Non ero pronta a un altro figlio”

(Di martedì 19 marzo 2024) Una notizia che ha sorpreso ed emozionato i fan, quello dellagravidanza di. L’exdiha annunciato con un post su Instagram di essere ancora unain dolce attesa: aspetta il terzodal marito Salvatore Raciti. La coppia ha già due bambine, le piccole Cristiana e Giordana, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020, e proprio in queste ore laha lasciato nuove informazioni sul periodo particolarissimo che sta vivendo. Via Instagram,ha postato una foto in cui posa con il pancione accanto alle due bambine, sullo sfondo l’immagine di una spiaggia in inverno., exdi ...

