Surf | Leonardo Fioravanti | “Voglio arrivare con fiducia alle Olimpiadi”

(Di martedì 19 marzo 2024) Tutto prontodi Parigi: ci stiamo avvicinando al periodo più importante del quadriennio, quello che porta ai Giochi transalpini. Ovviamente gli atleti si stanno preparando al meglio all’appuntamento a Cinque Cerchi, tra questi anche la stella delazzurro. In questi giorni l’atleta romano è stato sottoposto ad una batteria di valutazioni neuromuscolari e di mobilità articolare degli arti superiori e inferiori all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Le sue sensazioni: “Mi sento molto bene. Sono reduce da un ottimo quarto di finale raggiunto in un torneo in Portogallo: ho trovato onde divertenti e un bellissimo tifo sulla spiaggia, particolarmente piena di italiani”. Sui Giochi: “Sarà un evento speciale, ma sto provando a non pensarci troppo. ...