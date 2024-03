Superman | James Gunn spiega perché non ha ancora svelato il costume di David Corenswet

(Di martedì 19 marzo 2024) Quando vedremo il nuovodeldel DC Universe? Nonostante sia impegnato nelle riprese di, cominciate da un paio di settimane,trova sempre il tempo per rispondere a qualche fan sui social e ha così recentemente rivelatonon hamostrato il nuovodel protagonista, interpretato da. In risposta a un fan che gli chiedevanon avesseil, il regista ha dichiarato: "il film non uscirà prima di un anno". Di recente,ha condiviso la prima foto ufficiale del progetto, la nuova "S" di, che aveva rivelato segretamente ...

Un ripensamento in corsa, per il nuovo film sul supereroe più amato dell’Universo DC. Il regista James Gunn ha annunciato il titolo definitivo del lavoro: “Superman: Legacy” diventa “Superman“. Le ... (metropolitanmagazine)

Attraverso il suo account Threads, James Gunn ha confermato che Superman sarà interamente girato in formato IMAX , per offrire agli spettatori un’esperienza ancora più immersiva quando il blockbuster ... (cinemaserietv)

Il regista James Gunn fornisce nuovi aggiornamenti sul prossimo film incentrato sull'Uomo d'acciaio. Mentre in Norvegia sono in corso le riprese di Superman relative alle scene nella Fortezza della ... (movieplayer)

