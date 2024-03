Supacell | il teaser trailer anticipa la nuova serie targata Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

ha diffuso ildi, ladebutterà a giugno 2024.ha rilasciato ildi, il suo prossimo dramma fantapolitico su cinque sconosciuti che improvvisamente acquisiscono superpoteri. Il debutto dellaè previsto per giugno 2024. "Lasegue un gruppo di cinque persone comuni che inaspettatamente sviluppano dei superpoteri. Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra. Spetta a un uomo, Michael Lasaki, riunirli per salvare la donna che ama", si legge nella logline ufficiale.