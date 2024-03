Su Gaza l’ombra della carestia | l’allarme Onu

(Di martedì 19 marzo 2024) Esiste una "definizione concordata": cosa si intende e in che modo viene classificata Insieme alle bombe, la fame. E mentre la comunità regionale e internazionale preme su Israele perché permetta l'ingresso di più aiuti umanitari nella Striscia di, la popolazione dell'enclave fa i conti con quelle che le Nazioni Unite hanno descritto come ''condizioni

Oxfam: dati sulla fame a Gaza, i più alti di sempre - Roma, 19 mar. (askanews) - I nuovi dati pubblicati ieri sulla fame a Gaza evidenziano come la carestia sia imminente nel nord della Striscia. Un destino che sembra inevitabile se Israele proseguirà la ...notizie.tiscali

Nuovi appelli per il cessate il fuoco a Gaza, si intensificano i colloqui - Sono riprese a Doha, in Qatar, le trattative per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, nonostante l’attacco di Tel Aviv all’ospedale di Al-Shifa di ieri. I militari israeliani si sono ritirati in m ...opinione

Nelle scuole 'I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà' - Eagle Pictures e Giffoni Film Festival insieme per la promozione nelle scuole del film opera prima di Loris Lai I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà ... Il film ha ricevuto anche l'encomio di ...ansa