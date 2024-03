Studio Battaglia 2 | tornano le avvocate Lunetta Savino e Barbora Bobulova | anticipazioni prima puntata 19 marzo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Al via2, il legal drama italiano basato sulla serie britannica The Split. In questa seconda stagione, l’avvocatae le sue due figlie, interpretate dae Miriam Dalmazio, saranno alle prese con nuovi casi d’ufficio. La seconda stagione, anch’essa diretta da Simone Spada, è composta da sei puntate, in onda dal 19su Rai1. Le storie personali e professionali di Anna), Nina(Miriam Dalmazio) e della madre Marina () sono sempre più intricate. Nellastagione, tutto ruotava intorno a due importanti studi legali di Milano, lo ...