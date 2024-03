Studio Battaglia 2 | quante puntate sono?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 19 marzo 2024) A due anni dalla prima stagione, torna2, seconda stagione del legal drama a tinte family di Raiuno, remake della serie britannica “The Split”. L’appuntamento è da martedì 19 marzo 2024, in prima serata ed in streaming su RaiPlay. Ma daè composto2? In tutto, gli episodi della seconda stagionetre (uno in meno rispetto alla prima stagione), ciascuno della durata di circa 100 minuti. Raiuno le manda in onda nel giro di due settimane: i tre episodiinfatti trasmessi martedì 19, martedì 26 e giovedì 28 marzo.2, la trama Le sorelle Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio), insieme alla madre Marina (Lunetta Savino), tornano a lavorare nel ...