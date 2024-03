“Studio Battaglia 2” | intervista a Barbora Bobulova | Thomas Trabacchi e Giorgio Marchesi | “Anna sarà sempre più in crisi e Massimo sarà pronto a mettersi in gioco”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 19 marzo 2024) Sta per arrivare l’attesissima seconda stagione della serie “”. Marina e le sue figlie, Nina e Viola torneranno protagoniste su Raiuno con tre prime serate a partire da martedì 19 marzo. Tanti saranno i temi affrontati in questa nuova stagione: diritto all’oblio, divorzio breve, haters online, adozioni, figli che non raggiungono l’indipendenza economica, separazioni in tarda età, relazioni tossiche e difesa della privacy.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva...